Kavurma tarifi: Lokum gibi ağızda dağılan kavurma yapımı! Dana eti kavurma püf noktası

Lezzetli ve lokum kıvamında kavurma tarifi nasıl yapılır diyenleri mutfağa doğru alalım. En güzel kavurma tarifi ile dilerseniz kurban etlerinizi bu şekilde pişirebilirsiniz.

KAVURMA NASIL YAPILIR DİYENLER İÇİN MALZEME LİSTESİ

-Bir kilo dana eti

-2 adet soğan

-250 gram iç

-Tuz

KAVURMA NASIL YAPILIR?

Dana etini kuşbaşı şeklinde doğrayın ya da hazırını alabilirsiniz. İç yağı da ufak parçalar halinde doğrayın. Geniş bir tencereye etleri alın ve kapağını kapatın. Ara ara tencerenin kapağını açıp kavurma işlemine etler suyunu çekene kadar devam edin. Ayrı bir tavada iç yağı kavurmaya başlayın. İç yağ piştikten sonra üzerinde biriken kıkırdakları kevgir yardımıyla toplayın. İç yağın altını kapatın. Bir yandan etin üzerinde biriken köpükleri de temizleyin. Etler suyunu tamamen çektikten sonra içine iç yağı ilave edin. Etler suyunu çektikten sonra 2 adet minik minik doğranmış soğanları ilave edin ve kavurun. Etin üzerine bir tatlı kaşığı tuz serpin. Yaklaşık 5 dakika daha kavurduktan sonra tencereyi ocaktan alın. Eti cam kavanoza ya da cam-porselen kaba aktarın. Etin yağı donduktan sonra saklamak isterseniz buzdolabı poşetlerine aktararak buzluğa kaldırabilirsiniz. Dilerseniz pilav üstüne harika bir kavurma servis edebilirsiniz.

KAVURMA TARİFİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

İlk olarak eti kısık ateşte ağır ağır pişirmelisiniz. Etlerin yumuşacık lokum kıvamında olmasını istiyorsanız, etler suyunu saldıktan sonra altını en kısığa getirin. Usul usul pişmesine izin verin.

Lezzetli bir et yemek için kavrulma aşamasında ortaya çıkan köpükleri mutlaka temizlemelisiniz.

İç yağı kavurduktan sonra kevgirden geçirin ve kıkırdakları etin içine katmayın.

Kavurma tarifini dana ya da kuzu etinden hazırlayabilirsiniz.

KAVURMA YANINA YAKIŞAN YEMEKLER

Şüphesiz ki pirinç pilavı kavurma tarifinin en güzel tamamlayıcısıdır. Pilav tüketmek istemiyorsanız çorba- salata ikilisi ile ya da patates püresi ile servis yapabilirsiniz. Yanına içecek istiyorsanız, naneli ayran yakışır.

KAVURMA TARİFİ KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyon kavurma yaklaşık olarak 350 kaloridir

Kavurmalık et nasıl olmalı?

*Kavurma, koyun ve kuzu etinin but ve kol kısmından, dana etinin ise sırt ve kol-kürek kısmından hazırlanır.

*Etin çok iyi yıkanması, sonrasında ise iyice süzdürülmesi gerekir.

*Kavurma eti, kendi yağında kavrulur.

*Kavurma yüksek ateşte yapılır çünkü kısık ateş etin sulanmasına neden olur.