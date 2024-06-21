Kavurga tarifi nasıl yapılır? Buğday kavurga (gavurga) nedir, ne işe yarar? Buğday kavurgası (Eskilerin çerezi)

Kavurga; Türklere özgü, tahıldan yapılan geleneksel ve yöresel bir kuruyemiş türüdür. Türkiye'de farklı yörelerde çeşitli tohumların da buğday tanelerine karıştırılarak kavrulması ile yapılır.

Kavurga Tarifi

Malzemeler

1 kilogram aşurelik buğday

1 litre süt

1çay kaşığı tuz

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Kavurga Tarifi Nasıl Yapılır?

Derince bir kabın içine yıkanmış buğdayı koyun, üzerine ılık süt ve bir yemek kaşığı tuz ekleyin. Bir gece bekletin. Sütü içine çeken buğdayı bir beze serin ve kurutun. Güneşte birkaç saat kalması da yeterli olur. Yapışmaz tavayı ısıtın ve yiyeceğiniz kadar kavurgayı tahta kaşıkla karıştırarak kavurun. Afiyet olsun.