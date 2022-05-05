Kavurga mısır bir kasesi bile binbir derde deva: Kavurganın faydaları ve yapılışı

Kavurga nedir?

Kavurga; Türklere özgü, tahıldan yapılan geleneksel ve yöresel bir kuruyemiş türüdür. Türkiye'de farklı yörelerde çeşitli tohumların da buğday tanelerine karıştırılarak kavrulması ile yapılır. İçerisinde birçok yemişin, çeşitli çekirdeklerin ve tahılın bulunduğu kavurga, kilo problemi olanların da tüketebileceği bir besin olarak varlığını sürdürüyor.

Kavurga’nın sözlükteki anlamı: Türklere özgü, tahıldan yapılan geleneksel ve yöresel bir kuru yemiş türüdür. Türkiye'de farklı yörelerde çeşitli tohumların da buğday tanelerine karıştırılarak kavrulması ile yapılmaktadır.

Daha çok Nevşehir, Malatya, Çankırı, Afyonkarahisar, Emirdağ, Sivas, Yozgat, Kayseri, Erzurum, Kars gibi Anadolu'da kışın uzun ve sert geçtiği bölgelere özgü bir yemiş türüdür. Yıkanmış tahılın yanmaz bir tava ya da sac üzerinde kavrulması ile yapılır. Özellikle tok tutması, protein yönünden yüksek olması nedeniyle kışın sert geçtiği iç bölgelerde çok tercih edilir. Türklerin Anadolu'ya göç ederken getirdikleri bir yiyecek kültürüdür.

Kavurga faydaları

İçerisinde mısır, menengiç tohumu, buğday, hint keneverinden elde edilen çedene, çeşitli çekirdek ve tahıllar bulunan kavurganın muhteşem faydaları…

• Kilo sorunu olanlar için ideal bir besindir.

• Hazımsızlık problemi yaşayanlar için doğal ilaç durumundadır.

• Mide ağrıları ve mide hastalıkları için oldukça yararlıdır.

• Saçların köklerini kuvvetlendirerek daha sağlam çıkmalarına yardımcı olur.

• Beden yorgunluğunu azaltır ve zihnin geliştirilmesine yardımcı olur.

• Öksürüğün kesilmesine oldukça yardımcıdır.

• Nefes darlığı, solunum yolları hastalıkları için oldukça başarılıdır. Böylelikle nefes açarak rahat nefes almayı sağlar.

• Antiseptik özelliği sayesinde çok iyi bir mikrop öldürücüdür.

• Böbreklerde taş ve kum bulununlar bundan faydalanabilir.

• Göğüs ağrılarını hafifleterek, göğsü yumuşatır.

• Hücrelerin yenilenmesini sağlayarak yaşlanmayı geciktirir ve kansere karşı koruyucudur.

• Vücuttaki iltihapların temizlenmesi için savaşmaktadır.

• Kan akışını hızlandırarak vücutta kan dolaşımını hızlandırır.

• Antiseptik özelliği sayesinde yaraların kolay tedavi edilmesine ve kolay kapanmasına yardımcı olmaktadır.

• Ayak terlemesini ve ayak kokusunu önlemeye yardımcı olur.

Tam anlamıyla kavurga nasıl yapılır işte kolayca bu tarilfe yapın şifa bulun.

Anneannelerin kavurga tarifi!

Malzemeler:

İki su bardağı aşurelik buğday

Bir su bardağı menengiç tohumu

Bir su bardağı kabak çekirdeği içi

Bir su bardağı karpuz çekirdeği

Bir su bardağı keten tohumu (çedene)

Bir su bardağı kuru mısır

Arzu ederseniz: Dilediğiniz kadar badem, fındık içi, kaju

Kavurga tarifi nasıl yapılır?

Döküm tavayı ısıtın. Islanmamış olan aşurelik buğdayı orta ateşte 7 dakika kavurun. Keten tohumu, kabak çekirdeği içi, kavrulmamış menengiç tohumunu, karpuz çekirdeğini ve isteğinize bağlı olarak eklediğiniz kuru yemişleri ekleyerek kavurun. Buğdaylar altın sarısı bir renk aldıktan sonra hepsini soğuması için geniş bir siniye dökün. Ev yoğurdunun içine ekleyerek sabahları tüketebilirsiniz.

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Buğday kavurga (gavurga) tarifi

Buğday kavurga (gavurga) tarifi için malzemeler

2 bardak buğday (Dövme)

1 kaşık sıvı yağ

Tuz

Buğday kavurga (gavurga) tarifi nasıl yapılır?

Önce teflon yada granit tavayı ısıtın. Ardından bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyin. Sonra da buğday ve tuz ekleyin. Bu kadar basit. Afiyet olsun.

Buğday Kavurgası Faydaları

Mide ağrıları ve mide hastalıkları için oldukça yararlıdır. Saçların köklerini kuvvetlendirerek daha sağlam çıkmalarına yardımcı olur. Beden yorgunluğunu azaltır ve zihnin geliştirilmesine yardımcı olur. Öksürüğün kesilmesine oldukça yardımcıdır.

Sütlü kavurga nasıl yapılır?

Hasat edilen buğday diğer yabancı maddeler uzaklaştırıldıktan sonra bir kaba alınır. Üzerini örtecek kadar süt ilave edilir, isteğe göre içerisine margarin, yumurta ve kabartına tozu eklenir. Bir gece serin ortamda sütü absorbe etmesi için dinlendirilen karışım, tepsilere konularak güneşte kurumaya bırakılır.

Kavurga nasıl tüketilir?

Keten tohumu, kabak çekirdeği içi, kavrulmamış menengiç tohumunu, karpuz çekirdeğini ve isteğinize bağlı olarak eklediğiniz kuru yemişleri ekleyerek kavurun. Buğdaylar altın sarısı bir renk aldıktan sonra hepsini soğuması için geniş bir tepsiye dökün. Afiyetle yiyebilirsiniz!