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Kavşak çalışmasında ağaç titizliği

Çevik Kuvvet Kavşağı’nın eylül ayı sonlarında trafiğe açılması için bölgede alt yapı ve asfaltlama çalışmalarını hızla sürdüren Büyükşehir Belediyesi’nin güzergah üzerindeki ağaçların zarar görmemesi için titizlikle yürüttüğü nakil çalışmaları vatandaşlardan tam not aldı.

06 Eylül 2019 Cuma 11:34
Kavşak çalışmasında ağaç titizliği

Çevik Kuvvet Kavşağı’nın eylül ayı sonlarında trafiğe açılması için bölgede alt yapı ve asfaltlama çalışmalarını hızla sürdüren Büyükşehir Belediyesi’nin güzergah üzerindeki ağaçların zarar görmemesi için titizlikle yürüttüğü nakil çalışmaları vatandaşlardan tam not aldı.


Şanlıurfa’da ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik sürdürdüğü çalışmalara son olarak Çevik Kuvvet Kavşağı ile devam eden Büyükşehir Belediyesi’nin bölgedeki alt yapı ve asfaltlama çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Çalışmaların aksamasının ardından Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ün Ankara temasları sayesinde soruna neşret vuran Büyükşehir Belediyesi ile Çevik Kuvvet Kavşağı kısa bir süre sonra ulaşıma hazır hale getirilecek.


Güzergah üzerindeki ağaçlar naklediliyor


Çalışmalarda tüm detayları gözden geçiren Büyükşehir Belediyesi, güzergah üzerindeki ağaçların da zarar görmemesi için nakil çalışmalarını sürdürüyor. Ağaç nakil araçları ile bölgeden alınan ağaçlar ilk olarak yine Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren meyve fidanlığına getirilerek toprakla buluşturuluyor. Olası durumda şehrin diğer farklı noktalarına da sevk edilebilecek ağaçlar, meyve fidanlığında misafir edilirken uygulama vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Çevik Kuvvet Kavşağındaki çalışmalara tanıklık eden vatandaşlar, "Büyükşehir Belediyemiz Türkiye’deki tüm belediyelere örnek bir davranış sergiliyor. Ağaçların nakil edilmesi ile hem bitki örtüsü korunmuş oluyor hem de tasarruf sağlanıyor. Bu duyarlı yaklaşımından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e ve tüm ekibine Urfalılar olarak teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:34
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