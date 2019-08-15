0553 313 94 23

Kavgayı ayıran babasını yanlışlıkla öldürdü

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde bir kişi, çıkan kavgada kazara babasını silahla vurarak öldürdü.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
Kavgayı ayıran babasını yanlışlıkla öldürdü

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde bir kişi, çıkan kavgada kazara babasını silahla vurarak öldürdü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesinde bir evde meydana gelen olayda, Gökhan D. ile kardeşi Cüneyt D., A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K.’nin babası kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada, evindeki tabancayı eline alan A.K., rastgele ateş açtı. Yerden seken kurşun, A.K.’nin babası Neşet K.’ya isabet etti. İhbar üzerine sevk edilen ambulansla Çiçekdağı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Neşet K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayın ardından gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir Belediyesi halk plajları, bayramda 50 bin tatilciyi ağırladı
    1. Büyükşehir Belediyesi halk plajları,..
    2. Çarşamba Havalimanı temmuz ayında..
    3. İngiliz İçişleri Bakanlığı önünde..
    4. Vali Canbolat gaziye sahip çıktı
    5. CHP'den 8 partiye çağrı: Gelin görüşelim
    6. Tırla otomobil çarpıştı! Bolu'da can..
    7. Çamaşır evlerinden üç ayda bin aile..
    8. Çavuşoğlu-Ankourau ortak basın..
    9. UEFA yılın futbolcusu finalistleri..
    10. MHP İl Başkanı Kasap, Vali Epcim’i..
    11. Endonezya'dan maç izlemek için geldiler
    12. Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    13. Hong Kong’da kırmızı alarm! Tanklar ve..
    14. Memurların zam pazarlığında üçüncü..
    15. Kabızlığa kesin çözüm arayanlar burada..
    16. 700 gramlık ikizler yaşam mücadelesini..
    17. Aydın'da dehşet dolu anlar! Parktaki..
    18. Yeşilyurt Mahallesi’nde asfalt öncesi..
    19. Leonardo Jardim’den Falcao açıklaması
    20. 'BAE Suudi Arabistan'ı sırtından..
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması