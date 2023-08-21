  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kıbrıs Türk'ü yalnız olmadığını bilsin: Ülkücüler şehadete yürümeye hazırdır

Barış yemeği silahlı kavgaya dönüştü

'Zarar ediyorum’ diyordu! Bir zam da Acun’dan geldi

F-16 savaş uçak, 42 adet gidiyor! Şok eden diyalog: Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya uçağı gönderecek

Gürsel Tekin'den CHP'yi eleştiren Ali Babacan'a sert tepki: Yazıklar olsun!

Ağır hasarlı bina yıkılırken çökünce hayatını kaybetti! Gaziantep'ten üzen haber

Uzman isimden açıklama geldi! Bu hafta hava nasıl olacak?

Çin enerji şirketi Türkiye'ye tarihi müjdeyi duyurdu: Enerji depolama alanında yenilik, yatırım yapacak

Ahmet Hakan özelliklerini sıraladı! “AK Parti’nin İstanbul adayı o olacak”

Diyarbakır'a 43 şehirden gelen ailelerin evlat nöbeti devam ediyor
Yerel Kavgaya müdahale eden polis memuru yaralandı
Yerel

Kavgaya müdahale eden polis memuru yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-08-21 02:13:00 -
Kavgaya müdahale eden polis memuru yaralandı

Adana'da çıkan kavgaya müdahale eden polislerden 1'i yaşanan arbedede kolundan bıçaklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi Emin Ağa Caddesine anons üzerine bir olaya müdahaleye gitti. Müdahale sırasında yaşanan arbedede bir polis memuru kolundan bıçaklandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda takviye ekip de sevk edilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat polisleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, hastaneye ziyarette bulunup, yaralı polis memurunun sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23