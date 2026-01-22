  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gazeteci Yazar Sabri Şahsuvar ateist PKK’yı özetledi: İslamsız Kürtlük olmaz IŞİD IŞİD diye tepede boza pişiriyorlardı! Trump görüyor da DEMliler görmüyor ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta konuştu: Avrupa doğru yolda ilerlemiyor Barışçıl yürüyüş imiş! İp'in milliyetçileri ve CHP'nin ulusalcıları ne der bu işe? AKINCI TİHA, KEMANKEŞ'i ateşledi, İsrail sallandı Kocaeli’nde feci otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var Alın size gösteri yürüyüşü hakkı! Brüksel’de PKK yandaşlarına sert müdahale Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi Terör kadar tehlikeli! CHP’nin özendirdiği alkol sebepli çifte vukuat Başkan Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Yerel Kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti
Yerel

Kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada rastgele ateş edildiği sırada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 19 Ocak günü saat 23.45 sıralarında Konya Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın dışarı taşmasıyla birlikte bir kişi tarafından tabancayla rastgele ateş açıldı. Açılan ateş sonucu müşterilerden S.G. ile Bahri Cingöz (21) yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bahri Cingöz, buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. Cingöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti.
Olayla ilgili tahkikat kapsamında şüpheliler S.K. ile oğulları F.K. ve K.K. tutuklanarak Ereğli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yan bakma sebebiyle canice öldürülmüştü! Türkiye’yi yasa boğan 17 yaşındaki Atlas’ın son görüntüleri ortaya çıktı
Yan bakma sebebiyle canice öldürülmüştü! Türkiye’yi yasa boğan 17 yaşındaki Atlas’ın son görüntüleri ortaya çıktı

Gündem

Yan bakma sebebiyle canice öldürülmüştü! Türkiye’yi yasa boğan 17 yaşındaki Atlas’ın son görüntüleri ortaya çıktı

Korkunç kazada 1 kişi öldü! TEM’de dehşet anları
Korkunç kazada 1 kişi öldü! TEM’de dehşet anları

Aktüel

Korkunç kazada 1 kişi öldü! TEM’de dehşet anları

Yayaya yol vermek isterken olanlar oldu!
Yayaya yol vermek isterken olanlar oldu!

Yaşam

Yayaya yol vermek isterken olanlar oldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23