Çok gizli tutulan 30 nolu açıklama yayımlandı! İran tarihi operasyonu duyurdu!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Gerçek Vaat-4 operasyonları kapsamında düzenlenen 37'nci dalganın, saldırıların başlamasından bu yana en ağır ve yoğun operasyon olduğunu duyurdu.

ran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan 30 nolu yazılı açıklamayı yayımladı.

"EN AĞIR VE EN YOĞUN OPERASYON"

Açıklamada, "Tel Aviv'in güneyindeki uydu iletişim merkezinin ikinci kez hedef alındığı, Batı Kudüs ve Hayfa'daki askeri merkezler, Erbil'deki ABD hedefleri ve bölgedeki 5. Deniz Filosu'nun hedef alındığı 37. operasyon, saldırıların başlamasından bu yana en ağır ve yoğun operasyondu." ifadeleri kullanıldı.

2 TONLUK BALİSTİK BAŞLIKLI FÜZE İLE VURULDULAR

İki ton ağırlığında balistik başlıklı Hürremşehr füzesinin kullanıldığı belirtilen operasyonun, 3 saatten uzun sürdüğü bildirildi.

"ABD'NİN OPERASYONEL ALTYAPISI İMHA EDİLDİ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Irak'taki üslerine saldırdığını ve bu ülkelerdeki operasyonel altyapısını imha ettiğini öne sürdü.

İran devlet televizyonu, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 36. dalgasına ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Gerçek Vaat-4 operasyonunun 36. dalgasında Kadr, Hayberşiken ve Emad füzeleriyle ABD ordusunun operasyonel altyapısı imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Operasyonda, ABD Deniz Kuvvetleri'nin Bahreyn'deki 5. Filosu, Katar'daki El-Udeyd, Kuveyt'teki El-Udeyri ve Irak'ın kuzeyindeki El-Harir üslerinin hedef alındığı kaydedildi.