Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray fırtınası: Okan Buruk: Liverpool zaferi tesadüf değil

Avrupa futbolunun devlerine diz çöktüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool’u 1-0 mağlup ederek dünyayı ayağa kaldırdı. Teknik direktör Okan Buruk, ‘Tesadüf değil, bileğimizin hakkı!’ diyerek İngiliz ekiplerine sahada ders verdi.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Liverpool galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 yendi.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Liverpool'a karşı bu sezon 2. galibiyetimiz. İlk maçta aldığımız galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik.

Bugün televizyonların başında bence birçok insan bizim için dua etti. Türk futbolu önemli ve prestijli bir galibiyet. Ülke puanı için güzel. Bir Türk takımının neler yapabildiğini gösteriyoruz. Bu da çok değerli.

Hakem, hiç olmayacak bir sarı kart verdi Davinson'a. Faul olduğu bile tartışılacak pozisyon. Herhalde 'birine göstereyim' dedi. Onun dışında sınırdaki oyuncularımız kart görmedi.

Hemen lige döneceğiz. Başakşehir'e, iyi bir takım karşı oynayacağız. Onu düşüneceğiz artık."

