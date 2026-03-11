  • İSTANBUL
Gerçeği açıkladılar: Açıklama net: Ramazanda vitamin, mineral ve elektrolit dengesi önemli
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Gerçeği açıkladılar: Açıklama net: Ramazanda vitamin, mineral ve elektrolit dengesi önemli

Ramazan'da sağlıklı beslenme ile ilgili çarpıcı bilgiler gelmeye devam ediyor.

#1
Foto - Gerçeği açıkladılar: Açıklama net: Ramazanda vitamin, mineral ve elektrolit dengesi önemli

Uzmanlar Ramazan'da sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak için vitamin, mineral ve elektrolit dengesine dikkat etmenin çok önemli olduğunu, sağlıklı beslenmenin anahtarının, tabak çeşitliliğini doğru planlamaktan geçtiğini vurguladılar.

#2
Foto - Gerçeği açıkladılar: Açıklama net: Ramazanda vitamin, mineral ve elektrolit dengesi önemli

Erzurum Şehir Hastanesi, Ramazan Ayı'nda sağlıklı beslenme ile ilgili vatandaşlara önerilerde bulunuyor ve bunları uzmanların dilinden paylaşıyor. Şehir Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan son paylaşımda; Ramazan'da vitamin, mineral ve elektrolit dengesine ile tabak çeşitliliğini doğru planlama ile ilgili görüşlere yer verdi.

#3
Foto - Gerçeği açıkladılar: Açıklama net: Ramazanda vitamin, mineral ve elektrolit dengesi önemli

Uzmanlar Ramazan'da sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak için vitamin, mineral ve elektrolit dengesine dikkat etmek çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Uzun süreli açlık, vücudun su ve mineral kaybını artırabilir. Bu nedenle, sahurda potasyum ve magnezyumdan zengin besinler, örneğin muz, avokado, süt ve yoğurt tüketmek faydalı olur. Ayrıca, bol lifli gıdalar (tam buğday ekmeği, yeşillikler) sindirimi düzenler ve uzun süre tok tutar. İftarda ise sıvı alımını artırmak önemli. Su, mineral kaybını telafi ederken, azar azar içilen bir miktar tuzlu ayran ya da elektrolit dengesini sağlar. Dengeli ve vitamin-mineral zengini bir beslenme, Ramazan boyunca enerjinizi yüksek tutar ve sağlığınızı korur" dediler.

#4
Foto - Gerçeği açıkladılar: Açıklama net: Ramazanda vitamin, mineral ve elektrolit dengesi önemli

Ramazan'da sağlıklı beslenmenin anahtarının, tabak çeşitliliğini doğru planlamaktan geçtiğini dile getiren uzmanlar, "İftarda tek tip ve ağır yemekler yerine, dengeli ve renkli tabaklar oluşturmak hem sindirimi kolaylaştırır hem de vücudun ihtiyaç duyduğu farklı besin ögelerini karşılar.

#5
Foto - Gerçeği açıkladılar: Açıklama net: Ramazanda vitamin, mineral ve elektrolit dengesi önemli

Tabağınızı üçe bölerek düşünebilirsiniz: Yarısı sebzelerden oluşmalı; salata, zeytinyağlı sebze ya da haşlanmış sebzeler olabilir. Dörtte biri kaliteli protein kaynağı; et, tavuk, balık ya da kuru baklagiller.

#6
Foto - Gerçeği açıkladılar: Açıklama net: Ramazanda vitamin, mineral ve elektrolit dengesi önemli

Kalan kısmı ise tam tahıllı karbonhidratlar; bulgur, tam buğday ekmeği gibi seçenekler oluşturmalı. Renk arttıkça vitamin ve mineral çeşitliliği de artar. Unutmayın, Ramazan'da önemli olan miktar değil, dengeli ve çeşitli beslenmektir" şeklinde konuştular.

