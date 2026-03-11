Gerçeği açıkladılar: Açıklama net: Ramazanda vitamin, mineral ve elektrolit dengesi önemli

Uzmanlar Ramazan'da sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak için vitamin, mineral ve elektrolit dengesine dikkat etmek çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Uzun süreli açlık, vücudun su ve mineral kaybını artırabilir. Bu nedenle, sahurda potasyum ve magnezyumdan zengin besinler, örneğin muz, avokado, süt ve yoğurt tüketmek faydalı olur. Ayrıca, bol lifli gıdalar (tam buğday ekmeği, yeşillikler) sindirimi düzenler ve uzun süre tok tutar. İftarda ise sıvı alımını artırmak önemli. Su, mineral kaybını telafi ederken, azar azar içilen bir miktar tuzlu ayran ya da elektrolit dengesini sağlar. Dengeli ve vitamin-mineral zengini bir beslenme, Ramazan boyunca enerjinizi yüksek tutar ve sağlığınızı korur" dediler.