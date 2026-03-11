Brent petrolün varil fiyatı düşüşe geçti!

ABD basınında İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediğine dair haberler yer alırken, fiyatlardaki sert düşüş bu gelişmelerle birlikte bir miktar toparlandı. Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer İran Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın yerleştirdiyse, ki buna dair elimizde rapor yok, bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Eğer herhangi bir nedenle mayın yerleştirildiyse ve bunlar derhal kaldırılmazsa, İran için askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyede olacak." ifadesini kullandı. Trump, başka bir paylaşımında ise boğazda aktif olmayan bazı mayın döşeme botlarının vurulduğunu kaydetti.