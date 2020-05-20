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Kavgada silahla yaralamaya tutuklama

Samsun’da kavga sırasında silahla ateş açarak bir kişiyi yaraladığı iddia edilen genç çıkardığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 19:21:01 -
Kavgada silahla yaralamaya tutuklama

Samsun’da kavga sırasında silahla ateş açarak bir kişiyi yaraladığı iddia edilen genç çıkardığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun’un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında tabancayla ateş açtığı iddia edilen Y.Y.(24), A.K.’yi yataladı. Y.Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen Y.Y., "Kavga sırasında bana saldırdılar. Ben de kendimi korumak ve kalabalığın dağılması için iki el ateş ettim. Amacım kimseyi yaralamak değildi" dedi.


Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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