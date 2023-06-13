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Yerel Kavgada can verdi
Yerel

Kavgada can verdi

Yeniakit Publisher
2023-06-13 11:04:00 -
Kavgada can verdi

Eskişehir’de çıkan kavgada bıçaklanan 24 yaşındaki genç hayatını kaybederken, olayla ilgili bir baba ve oğlu gözaltına alındı.

Suat Akarsu ile Emir Efe A. (19) arasında ‘küfürleşme’ meselesinden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada göğsüne bıçak darbesi alan 24 yaşındaki Suat Akarsu, ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çalışmalar sonucu şüpheli Emir Efe A. ile babası Erol A. gözaltına alındı.

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