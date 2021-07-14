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Gündem Kavga ihbarına giden bekçilere saldırı! Şehit ve yaralı var
Gündem

Kavga ihbarına giden bekçilere saldırı! Şehit ve yaralı var

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, ihbar üzerine kavgaya müdahaleye giden ve burada silahlı saldırıya uğrayan bekçilerden biri şehit olurken diğeri yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 04:24:00 -
Kavga ihbarına giden bekçilere saldırı! Şehit ve yaralı var

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarında kavga ihbarı üzerine bölgeye bekçiler sevk edildi. Olay yerine giden bekçiler, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan bekçiler Gökşen Koşal (31) ile Fırat Doğan, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Gökşen Koşal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın tedavisi ise devam ediyor. Özel harekat polisleri, mahallede güvenlik tedbiri aldıktan sonra operasyon başlattı. Şüpheli N.S. gözaltına alındı. Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, olayın ardından hastaneye geldi.

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