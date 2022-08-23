  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kavga etmeyeceğiz, anlaşacağız! Hemen mahkemeye gitmek yok, arabuluculuğun kapsamı genişliyor...
Gündem

Kavga etmeyeceğiz, anlaşacağız! Hemen mahkemeye gitmek yok, arabuluculuğun kapsamı genişliyor...

Bartın Adalet Sarayı'nın açılışında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni dönemde arabuluculuğun kapsamının genişletilmesi kararı aldıklarını belirterek, "Kira alacaklarıyla ilgili ihtilafları, kat mülkiyeti kanunundan doğan ihtilafları ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 22:49:00 -
Kavga etmeyeceğiz, anlaşacağız! Hemen mahkemeye gitmek yok, arabuluculuğun kapsamı genişliyor...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Bartın Adalet Sarayı'nın açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, ev sahibi-kiracı arasındaki anlaşmazlıkları da kapsayacak şekilde arabuluculuğun kapsamının genişletilmesi kararı aldıklarını söyledi.

"Bakanlığımızın şu anda hazırladığı çalışmalar çerçevesinde önümüzdeki dönemde kira alacaklarıyla ilgili ihtilafları, kat mülkiyeti kanunundan doğan ihtilafları ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz." diyen Bozdağ, "Bundan sonra kira alacaklarından, kat mülkiyeti hukukundan, kanunundan ve komşuluk hukukundan doğan ihtilaflar arabulucuya gidecek ve arabuluculukta daha kısa sürede, daha az masrafla çözüme kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.

'Çözüm yolunu önümüzdeki dönemde ortaya koyacağız'

"Biz, komşuların mahkemeye düşmeden meseleleri halletmesini arzu ediyoruz." ifadeleri ile yeni çalışmadaki hedefi aktaran Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

Bu üç alana baktığınızda ikisi doğrudan komşuluk hukukuyla alakalı konu, diğeri de kiracı-ev sahibi, onların çoğu komşu olabiliyor. Kiracılarla, ev sahipleri ve komşular arasındaki ihtilafları, onları mahkeme kapılarına düşürmeden ve birbirlerini mahkeme kapılarında suçlamadan, arabulucu marifetiyle daha erken süre içerisinde sorunlarını çözme konusunda yeni bir alternatif çözüm yolunu önümüzdeki dönemde ortaya koyacağız.

Bekir Bozdağ, ilgili çalışmanın TBMM açılınca gündeme alınacağını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23