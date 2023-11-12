Kavga ediyormuş gibi yaptıklarına bakmayın! Kirli pazarlığa aynen devam

MUHAMMET KUTLU ANKARA

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel’in Demirtaş’a selam göndermesine tepki gösterip, ittifakta yer almayacaklarını ima etse de, kurmaylarının el altından CHP ile yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri yaptığı belirtiliyor. Tepede kavga görüntüsü verip tabanı kandırırken, parti kurmayları da İP’in İstanbul’da CHP adayını desteklemesi karşılığında İzmir, Antalya ve Mersin’de alacağı destek için pazarlık yapıyorlar.

Biz bu filmi daha önce çok defa gördük

İP-CHP ilişkilerini akit’e yorumlayan Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran, şunları dile getirdi: “Meral Hanımın daha önce defalarca sözünün arkasında durmadığını, tekmelediği masaya tekrar oturduğunu hepimiz yakinen biliyoruz. En son seçimde yaşadıkları hezimetten dolayı bir tane günah keçisi lazımdı. O da Kılıçdaroğlu oldu. Birbirlerine karşı kavgada bile söylenmeyecek kadar ağır hakaretler ettiler, ama seçimler yaklaşınca tekrar ittifak kurmak için birbirlerine yeşil ışık yakmaktan da geri durmuyorlar. Zihniyet olarak Akşener ile Kılıçdaroğlu ya da Özel arasında hiçbir fark yoktur.

Amaç daha fazla çıkar elde etmek

“İkisi de HAMAS’a terör örgütü diyor. Demirtaş’la kahvaltı programı yapıyor, Kavala konusunda aynı noktada duruyorlar. Siyasi konjonktürde aralarındaki fark küçük nüanslardan ve çıkarlardan ibaret. İP ve CHP temel konularda fikir ve eylem birliği içindeler. Zaman zaman değişik çıkışlar yapmaları sadece ve sadece tabanın gazını almak, kapalı kapılar arasında yapılan kirli pazarlıklara meşru kılıf giydirmekten başka bir şey değildir. Daha öncesinde de defalarca söyledik, altılı masayı bu partiler kendileri kurmadılar ki kendileri dağıtsınlar. Yapılması gerekenleri masayı kuran üst akıl söyler. İP’in CHP’li belediyelerden nasıl nemalandıklarını kendi aralarında yaptıkları kavgalarda yaptıkları itiraflardan bu millet çok iyi biliyor. Burada tek amaç daha fazlasını almanın yollarını bulmaktır. Bir önceki seçimde hiçbir il ve büyükşehir belediyesi kazanamayan İP’in amacı, CHP ile gizli pazarlık yaparak belki bir iki kazanılabilecek il alıp tabana büyük kazanımlar elde etmişler gibi görüntü vermekten ibarettir.”

Herkes İP’e bakıp ibret almalıdır

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Hukukçularından Avukat Ali Kaan Kılıçoğlu da, şunları söyledi: “Milletin teveccühüne karşı HDP’nin gizli ortaklığında zillet ittifakına ortak olan İP’in müdiresi Meral Akşener bugün onlardan olmadığını gösterme çabasına girerek milletimizin aklıyla alay etmektedir. ‘Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu’ atasözünün bizlere anlattığı gibi bugün oyun içinde oyun yaparak CHP karşısında bir tutum alarak küskün seçmeninin gazını alma derdine düşen Akşener çabalarının boşa çıktığını yerel seçimlerde görecektir. Bu zihniyetin menfaatlerin çizdiği yol haritasına göre plan yapan bir zihniyet olduğu artık herkesçe aşikardır. Riyaset hırsının bir partiyi ve yönetimini ne hale getirdiğini görmek isteyenler İP’e bakıp ibret almalı.”

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