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Aktüel Kavga eden 11 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan 34 bin lira ceza
Aktüel

Kavga eden 11 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan 34 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-08-25 15:08:30 -
Kavga eden 11 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan 34 bin lira ceza

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de kavga eden 11 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 34 bin 650 lira ceza verildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Vize ilçesi Çakıllı beldesinde iki grubun kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

M.A.Ç'nin bıçakla bacağından yaralandığı kavga, ekiplerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Vize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karışıp birbirlerini darbeden 11 şüpheliye, Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 34 bin 650 lira ceza kesildi.


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