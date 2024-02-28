Kavga büyüyor! Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e suç duyurusu

Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in önceki sponsorluk anlaşması sırasında yaptığı açıklamalar sonrası Özbek hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı şahsın, 27.02.2024 ve 06.11.2023 tarihinde yaptığı haddini, sınırını aşan, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik etme niteliğindeki açıklamaları kamuoyunun malumudur.

İlgili şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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Ne olmuştu?

Özbek önceki gün sponsor anlaşması için yapılan basın toplantısında "Bir tuzağa düşmemek lazım. Rakip takımın bir proje olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Başkanlarının özellikle bir proje olduğunu söylemiştim. Bunda hâlâ ısrarlıyım. Proje olma hüviyetini hâlâ sürdürüyorlar. Cinayet mahaline ilk olarak katil gelir. Bunu yorumlamanız lazım. Google'a girin bakın. Kimseyi itham etmek istemiyorum. Ananas, tespih, şike, halı sahada dostluk maçları yazın Google'a, bakın ne çıkıyor karşınıza. Sanki bunları biz yapmışız gibi Hacivat - Karagöz perdesinde bir sürü şey söylüyorlar. Onlara bir ağabey tavsiyesi, boşuna uğraşmayın. İçinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez. Bunu kafanıza yazın." ifadelerini kullanmıştı.