Kaval kemiği kırılan Emre Akbaba'dan şoke eden açıklama! Galatasaray'da 1 sene sahalardan uzak kalacağı açıklanan Emre Akbaba'dan ilginç bir paylaşım geldi..

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Galatasaray-Çakyur Rizespor maçında sakatlanan Emre Akbaba'dan kötü haber gelmişti. Maça ikinci yarıda dahil olan Emre Akbaba fazla süre alamadan sakatlanarak oyun dışı kalmıştı.



Ayak bileğinde 3 kırık tespit edilen, orta saha oyuncusunun 1 yıl formasından uzak kalabileceği belirtilmişti.. Sarı-kırmızılıların kulüp doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edilen milli futbolcunun iyileşmesinin uzun süreceği açıklanıp 10 ay ile 12 ay arasında bir süre içinde geri dönebileceği konuşulmuştu. Emre Akbaba'dan sakatlık açıklaması "Bugünkü calışmadan sonra dinlenmeyi boğazda yaptım. Yeni sezonun başlamasına az kaldı. Herkese hayırlı kazasız belasız bir sezon diliyorum , benim ligim daha başlamadı ama savaşım devam ediyor. Mesaj atıp soran herkese teşekkürler gittikçe iyiye gidiyorum selamlar."

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