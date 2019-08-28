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Kavak Konutları’nda kura heyecanı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, “Korunan Tarih, Dönüşen Şehir” sloganıyla yeni bir kentsel dönüşüm projesini daha tamamladı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:37
Kavak Konutları’nda kura heyecanı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, “Korunan Tarih, Dönüşen Şehir” sloganıyla yeni bir kentsel dönüşüm projesini daha tamamladı.


Dağ Mahallesi Kavak Konutları’nın 8’inci etap kura çekimi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sıcacık bir yuva sahibi olmanın yıllardır hayalini kuran ailelerin heyecanı görülmeye değerken, Büyükşehir Belediyesi ise, sağlıklı ve modern yapılaşma atılımlarına bir yenisini daha eklemiş oldu. 154 dairenin hak sahiplerine teslim edildiği törene Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yavuz Kocaman, daire başkanları ve şube müdürlerinin yanı sıra kura çekilişi için davet edilen aileler katıldı. Burada bir konuşma yapan Başkanvekili Yavuz Kocaman, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar şehrin muhtelif noktalarında önemli kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirdiğini anımsattı.


“Çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırıyoruz”


Başkanvekili Kocaman, ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapıların kaldırılarak yerlerine modern konut ve işyerlerinin inşa edilmesi suretiyle yürüttükleri çalışmalarla şehrin sağlıklı yapılaşma sürecine olumlu katkılarda bulunduklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak; Erzurum halkı için yeni ve sıcak yuvalar inşa etmeye, şehrimizin değişim ve dönüşüm sürecini sürdürmeye bundan sonra da devam edeceğiz. Bu yolla Erzurum’u çarpık yapılaşmanın pençesinden kurtaracak, insanımızın mekânsal açıdan yaşam standardını yükseltmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.


Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin, “Kentsel Dönüşüm”e sadece fiziksel bir dönüşüm gözüyle bakmadığının altını çizen Kocaman, şunları kaydetti:


“Biz bu çalışmaları yürütürken, sağlıklı yapılaşmaya muhtaç yerleşim birimlerimize aynı zamanda bir cazibe de kazandırıyor, sosyo-ekonomik hareketlilik de kazandırıyoruz. Dağ Mahallesi Kavak Konutlarını da işte bu vizyon doğrultusunda inşa ettik ve şimdi de hak sahiplerine teslim ediyoruz. Allah hayırlı, uğurlu ve mübarek eylesin.”


Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ da, konuşmalarında şehirde hayat bulan kentsel dönüşüm projelerinin önemine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından kura çekimi yapıldı ve konutlar noter huzurunda hak sahiplerine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:37
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