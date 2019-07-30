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Kavak: "Adana en fazla ‘yatırım’ kelimesiyle anılacak"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Başkanı Burhan Kavak, Adana’nın yatırımla anılacak yeni bir döneme gireceğini söyledi.

30 Temmuz 2019 Salı 14:01
Kavak: "Adana en fazla ‘yatırım’ kelimesiyle anılacak"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Başkanı Burhan Kavak, Adana’nın yatırımla anılacak yeni bir döneme gireceğini söyledi. Kavak, istikrar ve faiz indiriminin sürmesi halinde Türkiye’de en büyük yatırımları Adana’nın alacağını kaydetti.


Açıklanan 11’inci Kalkınma Planı, Merkez Bankası’nın faiz indirimi ve ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Kavak, ekonomideki daralmanın soğukkanlılık, sabır ve istikrarla aşılacağını belirtti.


Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta faiz düşürme kararının ardından bankaların özellikle yatırım kredilerinden başlayarak mevduatta da faizleri indireceğini belirten Kavak, “Bu süreç mevduattaki parayı üretime, karar aşamasındaki projeleri yatırıma yönlendirecek. Küresel ticaret savaşlarının yaşandığı bu dönemde Türkiye, süreci soğukkanlılık, özveri, sabır ve istikrarla olumluya çevirecek” dedi.



Kalkınma planında Adana


11’inci Kalkınma Planı’nda Adana’yı yakından ilgilendiren yatırımlar bulunduğunu söyleyen Kavak, “İçerisinde ‘Adana’ ve ‘Ceyhan’ın ilk kez bu kadar yoğun yer aldığı bir kalkınma planı var. Önümüzdeki yıl Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi’nde ülkemizin yurtdışından satın aldığı birçok petrol türevi hammaddeyi üretecek tesislerin temeli atılacak. Hızlı tren, güney sahil yolu gibi önemli ulaştırma altyapı yatırımları hayata geçirilecek. Yeni dönemde sanayiden tarıma, turizmden enerjiye Türkiye’nin büyümesine en fazla katkıyı sağlayacak şehirlerden biri Adana olacak” diye konuştu.


Üyelerinin şehrine güvenerek yatırım yapmaya devam ettiklerini anlatan Burhan Kavak, İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin İlk 500 ve İkinci Büyük Sanayi Kuruluşu anketinde yer alan firmaları da kutladı. 2018 faaliyetlerine göre MÜSİAD Adana üyeleri Hüseyin Nuri Çomu’nun yöneticileri arasında yer aldığı Elita Gıda’nın ilk 500’de 313’üncü sırada, Zeki Kıvanç’ın şirketi Kıvanç Tekstil’in ‘İkinci 500’de 32’inci ve Mahmut Bakır’ın firması Bakırlar Tekstil’in 211’inci sırada yer aldığını söyledi. Başkan Kavak, “Üretimleriyle bölgemize ve ülkemize katkılarını artırarak sürdüren firmaların bu günlere gelmesinde büyük emekleri olan üyelerimiz başta olmak üzere tüm şirket çalışanlarını tebrik ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:01
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