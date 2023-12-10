Katliama CHP ve İP desteği ABD’den bile fazla!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun " Katliama CHP ve İP desteği ABD’den bile fazla!" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun " Katliama CHP ve İP desteği ABD’den bile fazla!" başlıklı yazısında önemli ifadeler kullandı.
Karahasanoğlu şunları kaydetti:
İnsan Hakları Gününün arefesinde, Gazze’de insanların öldürülmesine son verilmesi için yapılan oylamada, Amerika’nın “hayır” oyu vermesine, İslam ülkeleri’nden itirazlar gelmeye başladı..
Amerika’nın boyunduruğu altındaki halkı Müslüman ülkeler de, artık bu vicdansızlığa isyan ediyorlar..
Ama bir gerçeği de hatırlatalım..
Amerika’yı kınayalım..
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Amerika’yı boykot edelim.
Amerika’nın vicdansızlığını dillendirelim..
İslam ülkelerinin daha yeni yeni, Amerika’nın vicdansızlığına itiraz etmeye başladığını hatırlatalım..
Amerika’yı savunma adına söylemiyorum ama..
Bizim içimizdeki katliama destek verenleri de görelim..
Hayır, Fatih Altaylı’yı ciddiye alıp, 30 kanserli hasta Filistin’den getirildi diye, “Bizdeki kanserli hastalara bakamıyoruz. Filistinliler niye getirildi ki?” diyenleri kasdetmiyorum…