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Dünya Katliam gibi kaza! Tır cuma namazı kılanların arasına daldı
Dünya

Katliam gibi kaza! Tır cuma namazı kılanların arasına daldı

Yeniakit Publisher
2024-06-29 10:38:00 -
Katliam gibi kaza! Tır cuma namazı kılanların arasına daldı

Nijerya'nın Kano eyaletinde, tırın cuma namazı kılanların arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kano Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdullahi Labaran, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletteki Kaduna-Kano kara yolundaki Kura bölgesinde kontrolden çıkan tırın, cuma namazı için toplanan kalabalığın arasına daldığını bildirdi.

Labaran, kazada ilk belirlemelere göre 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Labaran, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

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