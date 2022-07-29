Katliam gibi kaza! Otobüs uçuruma yuvarlandı: 16 ölü, 47 yaralı
Nikaragua'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı.
Kaza, Estelí bölgesinde La Cucamonga olarak bilinen bölgede meydana geldi.
Göçmenleri taşıyan otobüs, aşırı hız nedeniyle iki araçla çarpıştıktan sonra uçuruma yuvarlandı.
Kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı.
Ölenlerin 13'ünün Venezuela uyruklu olduğu, yaralıların bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. (İLKHA)