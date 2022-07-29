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Dünya Katliam gibi kaza! Otobüs uçuruma yuvarlandı: 16 ölü, 47 yaralı
Dünya

Katliam gibi kaza! Otobüs uçuruma yuvarlandı: 16 ölü, 47 yaralı

Nikaragua'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 11:05:00 -
Katliam gibi kaza! Otobüs uçuruma yuvarlandı: 16 ölü, 47 yaralı

Kaza, Estelí bölgesinde La Cucamonga olarak bilinen bölgede meydana geldi.

Göçmenleri taşıyan otobüs, aşırı hız nedeniyle iki araçla çarpıştıktan sonra uçuruma yuvarlandı.

Kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı.

Ölenlerin 13'ünün Venezuela uyruklu olduğu, yaralıların bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. (İLKHA)

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