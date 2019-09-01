Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kahramanmaraş’ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.01 Eylül 2019 Pazar 23:40
Kaza, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Kısık Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre sürücü ve plakası belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Kazada araçta bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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