Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var Kahramanmaraş’ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Kısık Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre sürücü ve plakası belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak dereye devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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