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Teknoloji Katlanabilir MacBook geliyor! İşte özellikleri...
Teknoloji

Katlanabilir MacBook geliyor! İşte özellikleri...

Yeniakit Publisher
2024-06-20 16:20:00 - 2024-06-20 16:21:18
Katlanabilir MacBook geliyor! İşte özellikleri...

Yeni İphone modelini tanıtması beklenen Apple'ın, katlanabilen MacBook üzerine çalışmalar yaptığı ortaya çıktı.

Teknoloji devi Apple'ın, yeni Iphone modelini tanıtması beklenirken, ortaya çıkan bir rapor katlanabilen MacBook modelinin geleceği iddialarına neden oldu.

Apple tedarik zinciri analisti Kuo, 2026 yılında 18.8 inç veya 20.2 inç katlanabilir ekranlı MacBook modelinin çıkacağını iddia etti. Ekran üretim endüstrisinde oldukça deneyimli bir isim olan Ross Young da bunu doğruladı.

18.8 inç ekrana sahip olacak

18.8 inç MacBook’un katlanmış durumdayken geleneksel 13 inç veya 14 inç MacBook’a benzer olacağı söyleniyor. Katlanabilir ekranlı MacBook’un sanal klavyeli tam ekran tasarımına sahip olması bekleniyor ancak detaylar paylaşılmadı. Yalnızca ekranın mümkün olduğunca katlama yerini belli etmeyeceğini biliyoruz. Bu detay elbette bilgisayarın fiyatını önemli ölçüde artıracak. Son olarak, yeni nesil Apple M5 çiple donatılacak.

Katlanabilir ekrana sahip MacBook’un 2026 yılında tanıtılması ve ekran panellerini LG’nin üretmesi bekleniyor. Katlanan MacBook’un fiyatının 3500 dolardan başlayacağı söyleniyor.

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