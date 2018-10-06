Katilin parmak izi, HDP ve PKK'ya ait

HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle 35 ilde şiddet olayları başgöstermişti. PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği şiddet olaylarında iki polis şehit oldu, Diyarbakır'da yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetti, 221 vatandaş ile 139 polis yaralandı.

Yaraları devlet sardı

Terör örgütü yandaşlarının saldırıları sonucu çok sayıda ev ve iş yeri ile okul, Kur'an kursu, kültür merkezi, müze ve yurt binasında hasar oluştu, olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafından yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlanırken, şiddet eylemlerinin devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde oldu. Çözüm Süreci'nde Doğu ve Güneydoğu'da sağlanan huzur ve güven ortamına büyük zarar veren bu şiddet eylemleri, can ve mal kayıplarının yanı sıra bölge ekonomisine, turizmine ve sosyal hayatına da büyük darbe vurdu.

Kentte yaşanan saldırılarda Yasin Börü ve arkadaşlarının da arasında bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 65 vatandaş ile aralarında 4. sınıf emniyet müdürü ve komiser yardımcısının da bulunduğu 14 güvenlik görevlisi yaralandı. Olaylarda 144 özel bina ve iş yeri, 16 kamu binası, 6 av bayisi, 17 özel ve kamu bankası, 4 okul, bir müze, 88 özel araç, 40 kamu aracı, bir parti binası ve 36 MOBESE kamerası zarar gördü. Gözaltına alınan 189 kişiden 175'i nöbetçi mahkemeye sevk edildi, şüphelilerden 45'i tutuklandı.

Börü’nün katillerine 5’er kez ağırlaştırılmış müebbet

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine alınan davada, Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanıktan 16'sı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Suça sürüklenen çocuklar A.S, A.K, F.G, M.İ, M.D. ve Y.O. da yine aynı suçlardan 110'ar yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme, 15 sanık ile 6 suça sürüklenen çocuğu "terör örgütü propagandası yapmak", 11 sanığı "konut dokunulmazlığını ihlal etmek", bir sanığı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet", bir sanığı ise "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" ve "örgüt adına suç işlemek" suçlarından hapse çarptırdı.

Börü ve arkadaşları vahşice katledildi

Yoksulların bayramda evlerine kurban girmesini sağlamak için çalışan Yasin Börü ve üç arkadaşı, bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğramaları sonucu sığındıkları binanın üçüncü katında linç edildi. DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla binadan atılan gençlerin cesedine işkence yapıldı, ayrıca 16 yaşındaki Börü'nün üzerinden arabayla geçildi, Ahmet Dakak'ın ise başı taşla ezildi. Cesetleri yakılan ve tanınmayacak hale gelen çocuklar, aileleri tarafından güçlükle teşhis edilebildi. Olaylardan şans eseri yaralı kurtulan ve arkadaşlarının vahşice öldürülmesine tanıklık ettiği için psikolojisi bozulan Yusuf Er, Diyarbakır dışındaki bir hastanede tedavi gördü.