Katılım Emeklilik Turkcell Global’i seçti

Bireysel emekliliğin yanı sıra hayat sigortası, ferdi kaza sigortası ve sağlık sigortası alanlarındaki ürünleriyle Katılım Emeklilik’in tüm müşteri hizmetleri bundan böyle Turkcell Global Bilgi çatısı altında yönetilecek.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım sigortacılığında Türkiye’nin lider sigorta şirketiyiz. Bu vizyonla yola çıkarak müşteri hizmetlerinde yenilikçi bir anlayışı ortaya koymayı hedeflediğimiz için Turkcell Global Bilgi ile iş birliği yapıyoruz” dedi.

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur ise, “Katılım Emeklilik ile projeyi konuşmaya başladığımız anda müşteriye bakışımızdaki ortak noktaları görmemiz bizi heyecanlandırdı. Bugün de her iki firma açısından ‘eşsiz müşteri deneyimi’ni gerçekleştirecek bir iş birliğine başlamış olduk” diye konuştu.