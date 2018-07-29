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Katılım Emeklilik Turkcell Global’i seçti

Albaraka Türk Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın güç birliğinden doğan Katılım Emeklilik, çağrı merkezi hizmetleri için Turkcell Global Bilgi’yi tercih etti.

29 Temmuz 2018 Pazar 09:50
Katılım Emeklilik Turkcell Global’i seçti

Bireysel emekliliğin yanı sıra hayat sigortası, ferdi kaza sigortası ve sağlık sigortası alanlarındaki ürünleriyle Katılım Emeklilik’in tüm müşteri hizmetleri bundan böyle Turkcell Global Bilgi çatısı altında yönetilecek.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım sigortacılığında Türkiye’nin lider sigorta şirketiyiz. Bu vizyonla yola çıkarak müşteri hizmetlerinde yenilikçi bir anlayışı ortaya koymayı hedeflediğimiz için Turkcell Global Bilgi ile iş birliği yapıyoruz” dedi.

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur ise, “Katılım Emeklilik ile projeyi konuşmaya başladığımız anda müşteriye bakışımızdaki ortak noktaları görmemiz bizi heyecanlandırdı. Bugün de her iki firma açısından ‘eşsiz müşteri deneyimi’ni gerçekleştirecek bir iş birliğine başlamış olduk” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 09:50
  1. Katılım Emeklilik
  2. Turkcell Global Bilgi

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