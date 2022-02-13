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Yerel Katili kardeşi çıktı
Yerel

Katili kardeşi çıktı

Esenler'de öldürülen kişinin katili kardeşi çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 16:03:00 -
Katili kardeşi çıktı

Esenler Nine Hatun Mahallesi’nde saat 17.35’te meydana gelen olayda 27 yaşındaki M.D., uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda M.D.'yi kardeşi B.D.’nin öldürdüğü tespit edildi. Ekipler, kardeşini öldüren şüpheliyi cinayetin hemen ardından Atışalanı Caddesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin kardeşini öldürdüğü ruhsatsız tabanca ise Kemer Mahallesi’nde bir çöp konteynırında bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D., ‘kasten öldürme’ suçundan adli makamlara sevk edildi.

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