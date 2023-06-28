Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Katile/tecavüzcüye “siyasi mahkûm” güzellemesi!" başlıklı yazısında cezaevini boylayan Merdan Yanardağ'ı gündemine aldı.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Eşini öldüren bir koca için, ister gazeteci, ister başka bir meslekten kişi, “O siyasi mahkumdur” dese..

Eşini vahşice öldüren herhangi bir katil kocanın, kanunda avukatı ile şu kadar saat görüşme hakkı öngörüldüğü halde, bu görüşmesini tam dakikasına kadar yapamadı diye, “tecrid uygulanıyor..” muhabbeti açıp, katile haksızlık yapıldığı öne sürülürse..

Olabilir ya, eşini öldüren erkek, bazen okumuş birisidir, onun o kimliğini kullanıp, cezaevinde olan koca için “Filozof birisi” denilirse..

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Bunu kim tasvip edebilir..

Biraz daha ağır örnek verelim.

Çünkü sonuçta Merdan Yanardağ’ın “siyasi mahkûm” dediği, “filozof birisi” dediği katilin, hem cinayeti var. Hem binlerce kıza tecavüzü organizesi var, hem bombalamaları, hem köyleri yakması, hem küçücük kızları dağa çıkartması, hem iğfal etmesi... Her türlü suçu var..

Kundaktaki bebekleri öldürme emri var..

Devletin askerinin, polisinin vücudu tanınmayacak hale gelecek derecede büyük patlamalarla şehid edilmelerinde emri var..

Bu kadar ağır suçları olan bir kimliği, kimsenin suçunu hafifletmek anlamında söylemiyorum ama.. Hayatında tek suç işleyen kişi ile kıyaslamak ne derece doğrudur, bilmiyorum ama..

Somut örnekler vereyim..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...