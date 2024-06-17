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Dünya Katil sürüsü yardım bekleyenlere saldırdı! Çok sayıda şehit var
Dünya

Katil sürüsü yardım bekleyenlere saldırdı! Çok sayıda şehit var

Yeniakit Publisher
2024-06-17 22:59:00 -
Katil sürüsü yardım bekleyenlere saldırdı! Çok sayıda şehit var

İsrail ordusunun, Refah’ta ticari kamyonları bekleyenlerin üzerine ateş açması sonucu en az 8 Filistinli şehit oldu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 255 gündür devam ederken, İsrail ordusu, Refah’ta ticari kamyonları bekleyenlerin üzerine ateş açtı. Sağlık yetkilileri, Gazze Şeridi’nde ticari kamyonların geçişi için ayrılan doğu yolunda düzenlenen saldırıda hayatı kaybedenler arasında tüccarların ve sivil muhafızların olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA

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