Katil orduda kriz: ABD'nin silahları tükeniyor!
Amerikan ordusunun İran'a yönelik operasyonlarda envanterindeki yeni nesil yüksek hassasiyetli PrSM balistik füzelerini tükettiği bildirildi.
Amerikan Aviation Week dergisi, ABD Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Jimmy Arter’e dayandırdığı haberinde, İran İslam'a karşı yürütülen operasyonlarda tüm PrSM (Precision Strike Missile) füzelerinin kullanıldığını aktardı.
Haberde, PrSM füzelerinin geçen ay İran'a yönelik operasyon kapsamında ilk kez gerçek muharebe koşullarında kullanıldığı belirtildi. Eskiyen ATACMS sistemlerinin yerini almak üzere geliştirilen PrSM füzelerinin daha uzun menzil ve yüksek isabet oranına sahip olduğu kaydedildi.
“Konuşlu topçu birliği, savaşın başında elindeki tüm yüksek hassasiyetli PrSM taarruz füzelerini tüketti, ancak ikmal kısa süre içinde yapılacak.” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan gecesi İran ile iki haftalık ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklamıştı. 11 Nisan’da İslamabad’da başlayan müzakereler, 12 Nisan sabahı tarafların anlaşmaya varamamasıyla sonuçlanmıştı.