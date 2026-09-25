Katil Netanyahu’nun alçak sözlerine Türkiye'den tepki
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun BM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Duran, Türkiye’nin Filistinlilerin haklarını ve barışı savunmayı sürdüreceğini vurguladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki açıklamalarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan yanıt geldi. NSosyal hesabından paylaşım yapan Duran, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yöneltilen suçlamaların Gazze’de yaşananları örtemeyeceğini belirtti.
Duran, “Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ve alçak sözleri, onun katliamlarını, Gazze'de yaşanan insani felaketi ve uluslararası hukuk önündeki süreçleri görünmez hale getiremez.” ifadelerini kullandı.
Duran, şunları kaydetti:
"Hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarılmış soykırımcı Netanyahu'nun BM kürsüsünü Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz suçlamalar için kullanması, Birleşmiş Milletler’in temsil ettiği barış, hukuk ve diyalog idealleriyle bağdaşmamaktadır. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ve alçak sözleri, onun katliamlarını, Gazze'de yaşanan insani felaketi ve uluslararası hukuk önündeki süreçleri görünmez hale getiremez. Bu durum, uluslararası toplum tarafından da görülmektedir ve Netanyahu hiç olmadığı kadar izole hale gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere mazlumların haklarını, daha adil bir dünyayı ve barışı savunmaya, haksızlık ve zulüm karşısında durmaya devam edecektir."
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