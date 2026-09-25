Katil Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözler! Soykırımcı başbakan hezeyanlarını kustu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eli kanlı katliamların baş sorumlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, skandal açıklamalarına bir yenisini ekleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Gazze'de ve bölgede döktüğü masum kanlarını örtbas etmeye çalışan gözü dönmüş katil, Türkiye'nin kararlı duruşundan duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi.
Uluslararası alanda her fırsatta mazlumların sesi olan Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzatan Netanyahu, haysiyetsiz ifadelerle saldırarak, "Erdoğan, İsrail'in yok edilmesi çağrısı yapıyor.
Neredeyse her gün, Kudüs'ün hükümdarı olacağını söylüyor. Hayır, efendim, olmayacaksınız. Bu bizim ülkemiz, bizim şehrimiz, bizim ebedi başkentimiz" dedi.
Bebek katillerinin bu çaresiz ve provokatif çıkışları, Türkiye'nin haklı ve dik duruşunun enselerinde boza pişirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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