Katil Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözler! Soykırımcı başbakan hezeyanlarını kustu!

Uluslararası alanda her fırsatta mazlumların sesi olan Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzatan Netanyahu, haysiyetsiz ifadelerle saldırarak, "Erdoğan, İsrail'in yok edilmesi çağrısı yapıyor.

Neredeyse her gün, Kudüs'ün hükümdarı olacağını söylüyor. Hayır, efendim, olmayacaksınız. Bu bizim ülkemiz, bizim şehrimiz, bizim ebedi başkentimiz" dedi.

Bebek katillerinin bu çaresiz ve provokatif çıkışları, Türkiye'nin haklı ve dik duruşunun enselerinde boza pişirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.