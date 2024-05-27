  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Katil Netanyahu'dan savaş kararı
Dünya

Katil Netanyahu'dan savaş kararı

Yeniakit Publisher
2024-05-27 01:33:00 -
Katil Netanyahu'dan savaş kararı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 8 aydır süren savaşı sonlandırmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddettiği açıklandı.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze'deki İsrailli esirlerin kurtarılması için müzakerelerde bulunan heyete defalarca geniş yetkiler verdiği ifade edildi.

Açıklamada, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın, savaşın sona ermesi ve Hamas'ın olduğu gibi kalması için İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini talep ettiği ancak Netanyahu'nun bunu reddettiği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre ise Netanyahu, Savaş Kabinesi'nin "Hamas'la esir takası anlaşması ve Gazze'de savaşın devam etmesiyle" ilgili düzenlediği toplantı öncesinde, savaşın sona ermesine karşı olduğunu dile getirdi.

İsrail 25 Mayıs'ta, Hamas'la esir takası ve ateşkes müzakerelerinin gelecek hafta yeniden başlayacağını duyurmuş ancak Hamas, arabuluculardan müzakerelerin gelecek hafta başlayacağına dair bir bilgi almadıklarını açıklamıştı.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: AA

İsrail askerlerinin esir alındığı görüntüler ortaya çıktı!
İsrail askerlerinin esir alındığı görüntüler ortaya çıktı!

Dünya

İsrail askerlerinin esir alındığı görüntüler ortaya çıktı!

İsrail inkâr ediyordu! Ve Hamas görüntüleri paylaştı
İsrail inkâr ediyordu! Ve Hamas görüntüleri paylaştı

Dünya

İsrail inkâr ediyordu! Ve Hamas görüntüleri paylaştı

İsrail öldürdüğü çocuğa yardımı engelledi!
İsrail öldürdüğü çocuğa yardımı engelledi!

Gündem

İsrail öldürdüğü çocuğa yardımı engelledi!

Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! 'İsrail bölgede barışı baltalıyor!'
Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! 'İsrail bölgede barışı baltalıyor!'

Dünya

Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! 'İsrail bölgede barışı baltalıyor!'

Katil İsrail Refah'ta sivillerin kaldığı çadırı vurdu! En az 100 şehit...
Katil İsrail Refah'ta sivillerin kaldığı çadırı vurdu! En az 100 şehit...

Gündem

Katil İsrail Refah'ta sivillerin kaldığı çadırı vurdu! En az 100 şehit...

İsrail'den komşu ülkeye hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
İsrail'den komşu ülkeye hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Gündem

İsrail'den komşu ülkeye hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

İsrail'den komşu ülkeye hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
İsrail'den komşu ülkeye hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Gündem

İsrail'den komşu ülkeye hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

{relation id:1856192 slug:'israil-askerlerinin-esir-alindigi-goruntuler-ortaya-cikti'}

{relation id:1856192 slug:'israil-askerlerinin-esir-alindigi-goruntuler-ortaya-cikti'}

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emekli

Bubsoysuz elbet birfun hesap verecek anasi bu  insanlarinbyuzune tukurulsunbdiye dogurmus oripu evladi birgun mutlaka senlenintikam alacaz

Salih

Allah CC lenetini terör devleti ABD İngiltere terör İsrail'in üzerine ölsün amin amin amin
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23