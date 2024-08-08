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Spor Katil Netanyahu'dan ateşkes açıklaması: Cevap almadık
Spor

Katil Netanyahu'dan ateşkes açıklaması: Cevap almadık

Yeniakit Publisher
2024-08-08 01:34:00 -
Katil Netanyahu'dan ateşkes açıklaması: Cevap almadık

Katil İsrail'in Siyonist Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'in "açık bir teklif" sunmasına rağmen Hamas'tan cevap almadığını söyledi.

Netanyahu, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'nin Gazze'de ateşkesin bir an önce olması için çok çalıştıklarını ve müzakerelerde "hiç olmadığı kadar sonuca yakın" olduklarını söylediği açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Tel Aviv'in "açık bir teklif" sunmasına ve Kahire'ye cumartesi günü müzakere heyeti göndermesine rağmen hükümetinin Hamas'tan "ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ilgili bir yanıt alamadığını" savundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, Orta Doğu'daki artan tansiyonu ve Gazze'de ateşkes sürecini değerlendirmişti.

Kirby, Gazze'de ateşkesin bir an önce olması için çok çalıştıklarını ve müzakerelerde "hiç olmadığı kadar sonuca yakın" olduklarını vurgulamıştı.

Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu 3 aşamalı Gazze'de ateşkes anlaşmasını bugüne kadar Hamas'ın kabul etmediğini ve topun Hamas'ın sahasında olduğunu savunan ABD'li yetkililerin söylemlerinden farklı bir yorum yapmıştı.
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Yedioth Ahronot gazetesinin 3 Ağustos'taki haberine göre ise İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Şefi David Barnea, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar, İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) Başkanı Tümgeneral Ghassan Alian'dan oluşan ve Kahire'ye giden müzakere heyeti aynı gün geri dönmüştü.

Müzakere heyetinin geri dönme nedenlerinden birinin Netanyahu ile ordu arasında esir takası müzakerelerinde yaşanan anlaşmazlık olduğu ifade edilmiş ancak anlaşmazlıklara ilişkin bilgi verilmemişti.

Kaynak: AA

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