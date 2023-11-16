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Katil Netanyahu ve Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Cohen Kanlı ağzı ile Erdoğan’a sataştı! Dışişlerinden sert tepki

Yeniakit Publisher
2023-11-16 13:30:00 -
Katil Netanyahu ve Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Cohen Kanlı ağzı ile Erdoğan’a sataştı! Dışişlerinden sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, katil Netanyahu ve Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. Açıklamada, "Filistin halkına karşı uyguladıkları zulüm ve katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur" denildi.

 Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının devamı şu şekilde: "Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Benjamin Netenyahu’nun ve Eli Cohen’in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir. Meşruiyetlerini insanlık vicdanında çoktan yitirmiş olan İsrailli yetkililer, tüm dünyanın gözü önünde hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları öldürerek işledikleri suçları örtbas edemeyecekler ve dikkatleri başka yöne çekemeyeceklerdir. Dünya kamuoyunda derin infial uyandıran bu insanlık suçlarının azmettiricileri ve failleri er ya da geç yargılanacaklardır. Türkiye, Gazze’deki katliama karşı çıkmayı ve Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir" 

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