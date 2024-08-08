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Dünya Katil İsrail'in saldırılarında çok sayıda Filistinli şehit oldu
Dünya

Katil İsrail'in saldırılarında çok sayıda Filistinli şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-08 02:27:00 -
Katil İsrail'in saldırılarında çok sayıda Filistinli şehit oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda 25 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yazılı açıklamasında, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çeşitli noktaları hedef alan saldırılarında 20 Filistinlinin öldüğünü belirtti.

Gazze'nin kuzeyinde çeşitli bölgeler ve evlerin hedef alındığı saldırılarda ise 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Basal, ayrıca İsrail'in 91 gündür Gazze'nin kuzeyine gıda ve yaşamsal malzemelerin girişine engel olduğu bilgisini verdi.

Sivil Savunma Biriminden yapılan bir diğer açıklamada da Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde İsrail hava saldırısı sonucu beyaz eşya depoları ve çevre dükkanlarda çıkan büyük çaplı yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Yangınlarda sadece maddi hasar meydana geldiği bildirilen açıklamada, ekiplerin depolardaki yangına müdahale ettiği sırada bölgeye düzenlenen ikinci bir saldırıdan kurtulduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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