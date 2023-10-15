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Dünya Katil İsrail'in saldırıları 9. gününde
Dünya

Katil İsrail'in saldırıları 9. gününde

Yeniakit Publisher
2023-10-15 07:16:00 -
Katil İsrail'in saldırıları 9. gününde

İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 9. gününde sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürüyor.

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında Aksa Petrol İstasyonu yakınında bir evi bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin batısında Tel el-Heva semtinde bir evi bombalaması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da İsrail'in, Ez-Zevayide beldesi ve El-Bureyc Mülteci Kampında iki evi bombalaması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğunu açıklamıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
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Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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