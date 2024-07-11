Katil İsrail'in düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'ye karadan giren İsrail ordu güçlerinin binaları yıktığını belirtti.

Basal açıklamasında, "İsrail ordusunun Gazze kentinde yıktığı evlerin enkazında, Tel el-Hava, Es-Sabra ve Es-Sina bölgelerinin sokaklarında çok sayıda şehit ve yaralı var." ifadelerine yer verdi.

Yaralıların kurtarılması için onlarca çağrı aldıklarını kaydeden Basal, yoğun ateş altında oldukları için yaralılara ulaşamadıklarını belirtti.

Sözcü Basal, İsrail ordusunun karadan girdiği ve yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze kentinde, onlarca ailenin su ve yiyecekleri olmadan evlerinde mahsur kaldığını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 295 Filistinli öldü, 88 bin 241 kişi yaralandı.

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Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA