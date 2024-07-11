  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Katil İsrail'in düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu
Dünya

Katil İsrail'in düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-11 00:53:00 -
Katil İsrail'in düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma ekipleri, İsrail ordusunun Gazze kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği kara saldırılarında çok sayıda Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'ye karadan giren İsrail ordu güçlerinin binaları yıktığını belirtti.

Basal açıklamasında, "İsrail ordusunun Gazze kentinde yıktığı evlerin enkazında, Tel el-Hava, Es-Sabra ve Es-Sina bölgelerinin sokaklarında çok sayıda şehit ve yaralı var." ifadelerine yer verdi.

Yaralıların kurtarılması için onlarca çağrı aldıklarını kaydeden Basal, yoğun ateş altında oldukları için yaralılara ulaşamadıklarını belirtti.

Sözcü Basal, İsrail ordusunun karadan girdiği ve yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze kentinde, onlarca ailenin su ve yiyecekleri olmadan evlerinde mahsur kaldığını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 295 Filistinli öldü, 88 bin 241 kişi yaralandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İngiliz Abdullah'a bağlı Ürdün İstihbaratı İsrail'e yardım ediyorlar!
İngiliz Abdullah'a bağlı Ürdün İstihbaratı İsrail'e yardım ediyorlar!

Dünya

İngiliz Abdullah'a bağlı Ürdün İstihbaratı İsrail'e yardım ediyorlar!

İsrail ordusu şimdi ayvayı yedi! Hizbullah o sistemi devreye sokuyor
İsrail ordusu şimdi ayvayı yedi! Hizbullah o sistemi devreye sokuyor

Dünya

İsrail ordusu şimdi ayvayı yedi! Hizbullah o sistemi devreye sokuyor

META’dan katil İsrail’e koruma kalkanı! Tamamen yasaklandı...
META’dan katil İsrail’e koruma kalkanı! Tamamen yasaklandı...

Gündem

META’dan katil İsrail’e koruma kalkanı! Tamamen yasaklandı...

İsrail ordusunun saldırılarından kaçan Filistinliler deniz kenarında kurdukları çadırlarda yaşıyor
İsrail ordusunun saldırılarından kaçan Filistinliler deniz kenarında kurdukları çadırlarda yaşıyor

Dünya

İsrail ordusunun saldırılarından kaçan Filistinliler deniz kenarında kurdukları çadırlarda yaşıyor

UMED'den Meta'ya İsrail şamarı
UMED'den Meta'ya İsrail şamarı

Dünya

UMED'den Meta'ya İsrail şamarı

Katil İsrail'den beklenmedik karar! Askerlerini geri çekti
Katil İsrail'den beklenmedik karar! Askerlerini geri çekti

Dünya

Katil İsrail'den beklenmedik karar! Askerlerini geri çekti

Katil İsrail'den beklenmedik karar! Askerlerini geri çekti
Katil İsrail'den beklenmedik karar! Askerlerini geri çekti

Dünya

Katil İsrail'den beklenmedik karar! Askerlerini geri çekti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23