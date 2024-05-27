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Dünya Katil İsrail'e misilleme! Irak'taki fast food zincirine bombalı saldırı
Dünya

Katil İsrail'e misilleme! Irak'taki fast food zincirine bombalı saldırı

Yeniakit Publisher
2024-05-27 13:22:00 - 2024-05-27 13:23:03
Katil İsrail'e misilleme! Irak'taki fast food zincirine bombalı saldırı

İsrail’in Refah’taki çadır kampa saldırısının ardından ABD’nin fast food zincirlerinin Irak’taki şubelerine bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İsrail’in Refah’taki çadır kampa saldırısının ardından ABD’nin fast food zincirlerinin Irak’taki şubelerine bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İsrail’in dün akşam Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde çadır kampa düzenlediği saldırının ardından ABD’li gıda zincirleri tepki gördü. Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD’li bir fast food zincirinin Filistin Caddesi’ndeki şubesine dün bombalı saldırı gerçekleştirildi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından el bombası atılan restoranda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu. Bağdat Operasyon Komutanlığı, saldırıyı gerçekleştirdiği şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişinin tutuklandığını belirtti.

Silahlı grup restoranı bastı

Aynı zincir restoranın başkentteki Cadiriye bölgesinde bulunan şubesine ise bu sabah saatlerinde silahlı grup saldırdı. Maskeli oldukları aktarılan grup baskın düzenlediği restoranda büyük tahribata yol açtı.

Sabah saatlerinde bir bombalı saldırı daha

Bağdat'taki Filistin caddesinde bulunan bir diğer ABD’li zincir restorana da bu sabah el bombası ile saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası restoranda maddi hasar oluştu.
Bağdat’ta geçtiğimiz günlerde ünlü ABD’li restoran zincirinin önünde toplanan kalabalık bir grup, zincirin Irak’taki şubelerinin kapatılmasını talep etmişti.

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