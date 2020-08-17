Katil İsrail’den Gazze'ye topçu ateşi

Katil devletin ordusu tarafından yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasına misilleme olarak saldırının gerçekleştiği bildirildi.

Topçu atışı sonrası ölen ve yaralı olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

İsrail son günlerde Hamas’a ait bazı noktaları hedef alıyor. Helyum dolu balonların Yahudi yerleşim yerlerinde yangın çıkardığını bahane ederek saldırıyor.

14 yıldır ablukada tutuluyor

Katil devlet, tahmini 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutmaya devam ediyor.