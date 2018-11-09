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Katil İsrail zulmü sürüyor

Katil İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinli göstericilere kauçuk kaplı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi sonucu 1 Filistinli yaralandı.

09 Kasım 2018 Cuma 21:55
Katil İsrail zulmü sürüyor

Filistin Kızılay Cemiyeti tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Nablus'un güneyindeki Urif köyünde eylem yapan Filistinlilere İsrail askerleri kauçuk kaplamalı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Olayda 1 Filistinli kauçuk kaplamalı gerçek mermi ile yaralanırken 6 kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 21:55
  1. İsrail
  2. filistin
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