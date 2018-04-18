Katil İsrail yine saldırdı! 4 yaralı var
İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısında biri ağır olmak üzere 4 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.18 Nisan 2018 Çarşamba 07:22
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze sınırında, Han Yunus kentinin doğusundaki Huzaa beldesine düzenlenen saldırıda 4 Filistinli yaralandı. Han Yunus'taki Avrupa Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
İsrail ordusu tarafından Huzaa beldesine gece saatlerinde yoğun saldırı düzenlendiği bilgisi verildi.
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