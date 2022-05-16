Katil İsrail tehdit etti! Yakından takip ediyoruz

İsrail güvenlik kaynakları, Tel Aviv yönetiminin Lübnan güneyinde Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) faaliyetlerini yakından takibe aldığını belirtti.

Güvenlik kaynakları, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde çıkabilecek herhangi bir çatışmaya katılma potansiyeli bulunan Hamas üyelerinin hareketlerini gözlemlediği ve buna karşılık çeşitli stratejiler belirlemeye koyulduğunu kaydetti.

Şarku'l Avsat'ın İngilizce servisinde yayınlanan haberde, Hamas'ın, Türkiye-İsrail yakınlaşmasının ardından Lübnan'daki etkinliğini artırdığı öne sürüldü.

İsrail güvenlik güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan Ras el Ayn bölgesine roket saldırısı ve Burc el-Şimali kampındaki bir camide patlama gerçekleşmesi sonrası Hamas'ın Lübnan'daki faaliyetlerine karşı teyakkuza geçmişti.

İsrail güvenlik güçleri, Gazze'de yeni bir çatışma çıkması halinde, Hizbullah ile hareket eden Hamas'ın İsrail'e saldırılar gerçekleştirmek için Lübnan'ı kullanmasını bir ihtimal olarak değerlendiriyor.

İsrail, geçtiğimiz nisan ayında Hamas'ı Lübnan'dan roket saldırısı yapmakla suçlamıştı. Fakat saldırıyı üstlenen olmamış, İsrail güvenlik güçleri ise Hamas hücrelerini işaret etmişti.

Bu saldırılara karşılık Lübnan'ın güneyi İsrail tarafından bombalanmıştı.

Kaynak: Mepa News