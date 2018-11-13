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Katil İsrail saldırılarını devam ettiriyor!

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli daha şehit edildi, bir Filistinli de yaralandı.

13 Kasım 2018 Salı 11:33
Katil İsrail saldırılarını devam ettiriyor!

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği  hava saldırısında 1 Filistinli daha öldürüldü. Dün akşamdan bu yana İsrail  saldırılarında ölen Filistinli sayısı 5'e yükseldi.  

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı  açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında 26  yaşındaki Halid Riyad es-Sultan'ın "şehit olduğunu" bir Filistinlinin de yaralandığını belirtti. 

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Gazze'nin kuzeyine  düzenlenen hava saldırısında, "roket atanlar hücresine mensup olduğu" iddia  edilen bir Filistinlinin hedef alındığı aktarıldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail'in Gazze saldırıları  nedeniyle yurt dışı ziyaretini yarıda keserek Ramallah'a döneceği açıklandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail ordusu dün Gazze'den açılan ateş sonucu sınırın diğer tarafında  bir otobüsün isabet aldığını duyurmuştu. Kısa süre sonra İsrail uçakları,  Gazze'ye hava saldırısı başlatmış, Gazze'den de çok sayıda roket sınıra yakın  Yahudi yerleşim birimlerinin olduğu bölgelere fırlatılmıştı. 

Ordu, dün akşamdan bu yana Gazze'den İsrail tarafına 300 roket  atıldığını, bunlardan yaklaşık 100'ünü hava savunma sistemlerinin etkisiz hale  getirdiğini, Gazze'de ise 150 hedefi vurduklarını açıklamıştı. 

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinlinin öldüğü, 8'inin yaralandığı bildirilmişti.

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (Makan) ise Gazze'den İsrail'in  güneyine atılan roketler ile bir otobüsün hedef alındığı saldırılarda 30  İsraillinin yaralandığını duyurmuştu. 

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da Askalan'da (Aşkelon)  bir binaya roket düşmesi sonucu 1 İsraillinin öldüğünü, 1'inin ise ağır  yaralandığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 11:33
  1. Ordu
  2. İsrail
  3. gazze

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