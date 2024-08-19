Katil İsrail saldırdı! 19 Filistinli şehit oldu
İsrail ordusunun, kuzeydeki Gazze ile güneydeki Han Yunus kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 19 Filistinli şehit oldu.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı, doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi ve Han Yunus'un batısındaki En-Nemsavi siteleri bölgesine saldırı düzenledi.
Şati Mülteci Kampı'ndaki saldırıda aralarında çocukların da olduğu 9 kişi hayatını kaybetti.
Tuffah Mahallesi'nde bir otomobili hedef alan saldırıda 4 Filistinli öldü.
Nemsavi siteleri bölgesinde bir internet dağıtım noktasının vurulduğu saldırıda ise 6 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
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