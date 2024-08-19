  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Katil İsrail saldırdı! 19 Filistinli şehit oldu
Dünya

Katil İsrail saldırdı! 19 Filistinli şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-19 20:23:00 -
Katil İsrail saldırdı! 19 Filistinli şehit oldu

İsrail ordusunun, kuzeydeki Gazze ile güneydeki Han Yunus kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 19 Filistinli şehit oldu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı, doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi ve Han Yunus'un batısındaki En-Nemsavi siteleri bölgesine saldırı düzenledi.

Şati Mülteci Kampı'ndaki saldırıda aralarında çocukların da olduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

Tuffah Mahallesi'nde bir otomobili hedef alan saldırıda 4 Filistinli öldü.

Nemsavi siteleri bölgesinde bir internet dağıtım noktasının vurulduğu saldırıda ise 6 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mahmud Abbas'tan İsrail'e tarihi cevap! Gazze'nin intikamı!
Mahmud Abbas'tan İsrail'e tarihi cevap! Gazze'nin intikamı!

Medya

Mahmud Abbas'tan İsrail'e tarihi cevap! Gazze'nin intikamı!

TBMM'de tarihî an! Abbas’ın konuşması İsrail’i sarstı
TBMM'de tarihî an! Abbas’ın konuşması İsrail’i sarstı

Medya

TBMM'de tarihî an! Abbas’ın konuşması İsrail’i sarstı

İsrail ne yaptıysa olmadı, işin içinden çıkamadı! Türkiye kararını geri çekti
İsrail ne yaptıysa olmadı, işin içinden çıkamadı! Türkiye kararını geri çekti

Ekonomi

İsrail ne yaptıysa olmadı, işin içinden çıkamadı! Türkiye kararını geri çekti

Katil İsrail 450 bin Filistinliyi göçe zorladı
Katil İsrail 450 bin Filistinliyi göçe zorladı

Dünya

Katil İsrail 450 bin Filistinliyi göçe zorladı

İsrail'de korku dağları sardı! O "Türkiye" detayı dikkat çekti
İsrail'de korku dağları sardı! O "Türkiye" detayı dikkat çekti

Medya

İsrail'de korku dağları sardı! O "Türkiye" detayı dikkat çekti

Siyonist İsrail'e tarihi çağrı! "Devlet hayatında her şey alenî olmaz" diyerek duyurdu
Siyonist İsrail'e tarihi çağrı! "Devlet hayatında her şey alenî olmaz" diyerek duyurdu

Medya

Siyonist İsrail'e tarihi çağrı! "Devlet hayatında her şey alenî olmaz" diyerek duyurdu

Osmanlı’yı iftiraya alet ettiler! İsrail-İngiliz algı tiyatrosu
Osmanlı’yı iftiraya alet ettiler! İsrail-İngiliz algı tiyatrosu

Dünya

Osmanlı’yı iftiraya alet ettiler! İsrail-İngiliz algı tiyatrosu

İşgalci İsrail TRT ekibini hedef aldı! Türk basınına silahlı saldırı
İşgalci İsrail TRT ekibini hedef aldı! Türk basınına silahlı saldırı

Gündem

İşgalci İsrail TRT ekibini hedef aldı! Türk basınına silahlı saldırı

İngiliz diplomat ülkesine tepki gösterdi! İsrail'e silah satışı istifa getirdi
İngiliz diplomat ülkesine tepki gösterdi! İsrail'e silah satışı istifa getirdi

Dünya

İngiliz diplomat ülkesine tepki gösterdi! İsrail'e silah satışı istifa getirdi

Tel Aviv’de büyük patlama! İsrail Kendini mi bombaladı?
Tel Aviv’de büyük patlama! İsrail Kendini mi bombaladı?

Gündem

Tel Aviv’de büyük patlama! İsrail Kendini mi bombaladı?

Avustralya'daki katil İsrail lobisinden skandal açıklama
Avustralya'daki katil İsrail lobisinden skandal açıklama

Dünya

Avustralya'daki katil İsrail lobisinden skandal açıklama

Gazze'ye saldırıları gerekçe göstererek İsrail'e kömür ihracatını ''resmen'' durdurdular
Gazze'ye saldırıları gerekçe göstererek İsrail'e kömür ihracatını ''resmen'' durdurdular

Dünya

Gazze'ye saldırıları gerekçe göstererek İsrail'e kömür ihracatını ''resmen'' durdurdular

Abbas'ın utanç verici İsrail işbirliği! Türkiye bunu yapsa daha mantıklı olurdu
Abbas'ın utanç verici İsrail işbirliği! Türkiye bunu yapsa daha mantıklı olurdu

Medya

Abbas'ın utanç verici İsrail işbirliği! Türkiye bunu yapsa daha mantıklı olurdu

TBMM'de büyük provokasyon! Muhalefet, İsrail'e mi çalışıyor
TBMM'de büyük provokasyon! Muhalefet, İsrail'e mi çalışıyor

Medya

TBMM'de büyük provokasyon! Muhalefet, İsrail'e mi çalışıyor

Bir skandal daha... İsrail kararı: Şiddetini artırın
Bir skandal daha... İsrail kararı: Şiddetini artırın

Dünya

Bir skandal daha... İsrail kararı: Şiddetini artırın

Bir skandal daha... İsrail kararı: Şiddetini artırın
Bir skandal daha... İsrail kararı: Şiddetini artırın

Dünya

Bir skandal daha... İsrail kararı: Şiddetini artırın

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23