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Dünya Katil İsrail Gazze'de vatandaşlarının ölümüne neden oldu
Dünya

Katil İsrail Gazze'de vatandaşlarının ölümüne neden oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-21 00:36:00 -
Katil İsrail Gazze'de vatandaşlarının ölümüne neden oldu

İsrail basını, bugün Gazze Şeridi’nin Han Yunus bölgesinde cesetleri bulunan 6 İsrailli esirin, İsrail ordusunun saldırısı sonucu çıkan yangında boğularak öldüğünü yazdı.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, "Han Yunus kentinde cesetleri bulunan 6 İsrailli esirin ölüm sebebine ilişkin ön değerlendirme, esirlerin tutuldukları tünelde İsrail ordusunun saldırısı sonucu çıkan yangında gazdan boğularak öldüklerini gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

İsrailli esirlerin yaklaşık 6 ay önce düzenlenen bir saldırı sırasında hayatlarını kaybettiğine dikkat çekilen haberde, bölgede bulunan bulguların bu değerlendirmeyi güçlendirdiği ve adli tıp kurumu incelemesinin devam ettiği belirtildi.

İsrail ordusunun esirlerin bulunduğu tünelin yakınındaki bir noktayı hedef aldığı ve saldırı sonucu meydana gelen yangından çıkan dumanın tünele dolduğu kaydedildi.

Tünelde İsrailli esirlere ait cesetlerin yanı sıra ellerinde kalaşnikof tipi tüfekler olan Hamas mensuplarına ait cesetlerin de bulunduğu, cesetlerde herhangi bir yaralanma izine rastlanmadığı aktarıldı.

İsrail ordusu, bugün Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesinde bulunan 6 İsrailli esirin cenazelerinin İsrail'e getirildiğini açıklamıştı.
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Cenazesi getirilen İsrailli esirlerin Avraham Munder, Alexander Dancyg, Chaim Peri, Yagev Buchshtav, Yoram Metzger ve Nadav Popplewel olduğu duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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