Katil İsrail, Filistinlilere saldırdı: 5 şehit, 170 yaralı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen barışçıl gösterilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylarda 5 Filistinli şehit oldu, 170 isvil de yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılmak üzere Gazze sınırında toplanan Filistinlilere ateş açması sonucu 5 kişinin şehit olduğunu belirtti.