Katil İsrail, Filistinlilere saldırdı: 5 şehit, 170 yaralı
Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine gerçek mermilerle müdahale etti. 5 Filistinli şehit oldu, 170 kişi yaralandı.26 Ekim 2018 Cuma 21:33
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen barışçıl gösterilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylarda 5 Filistinli şehit oldu, 170 isvil de yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılmak üzere Gazze sınırında toplanan Filistinlilere ateş açması sonucu 5 kişinin şehit olduğunu belirtti.
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