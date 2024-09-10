Katil İsrail çadır kampı bombaladı! Çok sayıda şehit ve yaralı var

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına 3 füze saldırısı düzenledi.

Saldırının şiddetiyle bölgede 9 metre derinliğinde çukur oluştuğu ve en az 20 çadırın yandığı, çok sayıda kişinin kumların altına gömüldüğü kaydedildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre ise saldırıda ilk belirlemelere göre en az 40 Filistinli öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Sivil savunma ekiplerinin, bölgede elektrik olmaması, cesetlerin oluşan çukura gömülmesi ve etrafa saçılması nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği aktarıldı. Bu nedenle sayının artabileceği belirtildi.

İsrail ordusu ise saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Mevasi bölgesinde Hamas komuta merkezini hedef aldığını iddia etti.